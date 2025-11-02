Депутат Верховной рады Ярослав Железяк выступил с резкой критикой новых социальных инициатив Владимира Зеленского и назвал их популистскими из-за больших расходов на фоне финансового дефицита в бюджете Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

По мнению Железняка, власти не способны поднять зарплаты военным из-за финансовой "дыры" в половину бюджета, но по решению Зеленского запускают программу "зимняя тысяча", когда каждый украинец зимой получит порядка $24.

Депутат также упрекнул программу "3 тыс. км бесплатно", по которой компания "Укржелдорога" на фоне тяжелого финансового положения должна бесплатно подвозить всех граждан на расстояние до 3 тыс. км.

"[Зеленский] объявляет о бесплатной перевозке на 3 тыс. км для всех. Еще раз: для всех, без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население", - приводит издание слова Железняка.

«Чужая война»: Зеленский продолжает терять союзников

С критикой этой инициативы выступил и глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко. По его словам, пока власти объявляют о бесплатных железнодорожных поездках для всех украинцев, раненые военные ВСУ в эвакуационных поездах получают обед, состоящий из вареного картофеля, яйца, половины огурца и одного ломтика хлеба. Соответствующее фото обеда он опубликовал в своих социальных сетях.