Скандальный принц Эндрю лишится звания вице-адмирала ВМС Великобритании

Принц Эндрю лишится звания вице-адмирала ВМС Великобритании. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили в эфире телеканала BBC.

По словам главы оборонного ведомства, король Великобритании Карл III указал, что хочет лишить скандального брата звания из-за связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

«Мы работаем над этим с Букингемским дворцом», — отметил он.

В то же время Хили уточнил, что вопрос о лишении принца Эндрю военных наград пока не обсуждался. Известно, что опальный родственник короля Великобритании участвовал в Фолклендской войне против Аргентины в 1982 году.

Скандал вокруг принца Эндрю разгорелся с новой силой накануне выхода книги Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс) «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Книга появилась в продаже 21 октября. В ней Джуффре написала, в частности, о том, как подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, когда ей было 17 лет.

Ранее сообщалось, что принца Эндрю приравняли к заговорщикам, мятежникам и изменникам родины.