Пять немецких альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах

Пять немецких альпинистов погибли при сходе лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии. Об этом пишет портал издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу.

По данным портала, накануне под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы экстремалов. Специалисты экстренных служб приступили к спасательной операции сразу же, как получили информацию об инциденте.

В субботу, 1 ноября, им удалось обнаружить двух выживших альпинистов из первой группы, а также тела погибших из второй группы.

В воскресенье спасатели продолжили операцию. После нескольких часов поисков они нашли еще два тела погибших альпинистов. Таким образом, заметили журналисты, общее число жертв достигло пяти. Среди них — 17-летняя девушка.

Напомним, что в августе в горах Киргизии погибли россиянка Наталья Наговицина и итальянец Лука Синигалья, в горах Кабардино-Балкарии — бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.