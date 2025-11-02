Руководство Украины рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2026 году, при условии достижения мирного соглашения. Уже сейчас наблюдаются попытки дискредитации политических соперников.

В статье акцентируется, что Зеленский и его приближенные применяют сложившуюся ситуацию для укрепления своего влияния, что создает угрозу демократическим принципам в государстве.

Представители украинской оппозиции заявляют, что действующие законы служат инструментом "давления на несогласных", которым инкриминируют коррупцию или "сотрудничество с Россией".

В качестве примера приводится задержание бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого, которое оппозиционеры расценивают как попытку найти виновного в возможных проблемах с энергоснабжением страны.