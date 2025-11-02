Глава МИД Дании подарил коллеге из Египта конструктор пирамиды Гизы
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен преподнес своему египетскому коллеге Бадру Абдель Аты миниатюрную модель пирамиды Гизы. Об этом стало известно в воскресенье, 2 ноября.
Подарок был сделан в честь торжественного открытия Большого археологического музея в Египте, передает Zvezdanews.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон подарил своей коллеге из Молдавии Майе Санду покрытую золотом ручку-роллер стоимостью около 600 долларов. Он вручил презент во время официальной поездки в Кишинев по случаю Дня независимости.
16 сентября СМИ сообщили, что во время своего визита в Китай российский лидер Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, несмотря на заявления западных политиков о том, что глава государства отправился туда за помощью. Решение Москвы о готовности поставлять компоненты для гражданских авиалайнеров вызвало удивление у многих политиков, поскольку Россия редко делилась разработками в этой области.
Ранее британская телеведущая Лоррейн Келли получила в подарок трусы с волосами. Инцидент произошел в прямом эфире ее авторской программы «Лоррейн» (Lorraine) на телеканале ITV.