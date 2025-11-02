Американский президент Дональд Трамп принимает решения, осложняющие положение Украины, сообщает британское издание The Telegraph. По мнению экспертов, эти шаги создают дополнительные трудности для Киева.

Как отмечают аналитики, действия американского президента вносят значительную неопределенность в международные отношения. По словам почетного главы Совета по международным связям в Нью-Йорке Ричарда Хааса, такая нестабильность отрицательно сказывается на взаимодействии внутри союзнических блоков, которое традиционно строится на предсказуемости.

Специалист также указал, что отношения между странами по разные стороны Атлантики стали значительно более хрупкими. Это, в свою очередь, негативно влияет на сотрудничество в рамках военного альянса и помощь Украине.

В России оценили решение Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия

Семнадцатого октября состоялась встреча американского президента с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Стороны обсуждали, в частности, поставки вооружений. Украинская сторона настаивала на получении современных американских ракет большой дальности. Однако, по данным источников, американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты не планируют передавать это оружие в настоящий момент.

Как стало известно, Трамп дал понять, что его главным приоритетом сейчас является дипломатическое урегулирование, а поставки ракет могут помешать этому процессу. В конце октября министерство обороны США одобрило возможность такой поставки, однако подчеркнуло, что окончательное слово остается за президентом.