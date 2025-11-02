В школе на севере Германии загорелся корпус с кабинетами химии и физики

Взрывы и пожар произошли в школе в городе Гестахт неподалеку от Гамбурга на севере Германии. Об этом пишет портал Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя пожарной службы.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября в школе Берты фон Зуттнер на улице Дессельбушберг. Данных о количестве пострадавших пока нет.

«В средней школе в Гестахте к юго-востоку от Гамбурга произошел пожар. По словам представителя пожарной службы, пожарные были вызваны к зданию из-за сильного задымления и нескольких взрывов», — отметили журналисты.

Когда прибыли спасатели, корпус, в котором расположены кабинеты химии и физики, уже был полностью охвачен огнем, пламя вырывалось из окон, из здания также валил густой черный дым.

На месте работают 140 представителей экстренных служб. Власти призвали жителей Гестахта плотно закрыть окна и двери, а также отключить кондиционеры.

Материальный ущерб по первоначальным оценкам составляет около 500 тыс. евро. Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.