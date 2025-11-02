Власти одной страны ввели беспрецедентный запрет табака
Мальдивы стали единственной страной на планете, где власти ввели запрет на курение для поколения. Об этом пишет The Guardian.
Согласно указу президента Мохамеда Муиззу, с 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия.
Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей. Мера также действует для туристов. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста.
Нарушение правил грозит штрафами: 50 тыс. руфий (около 262 тыс. руб.) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5 тыс. руфий (около 26 тыс. руб.) за использование вейпа.
Журналисты заметили, что номинально первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Постановление должно было вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.