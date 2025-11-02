Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу должно быть стыдно из-за желания потратить на коррумпированную Украину деньги немецких налогоплательщиков. Об этом заявил депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе.

В соцсети X Дрезе прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который сказал, что Запад посылает «важный сигнал» России, собираясь поддерживать ПВО и электростанции Украины.

Дрезе отметил, что Киев проигрывает войну по объективным причинам. Канцлер, ФРГ собирается потратить «на насквозь коррумпированную» Украину деньги немецких налогоплательщиков, не заботясь о будущем.

«Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС… Постыдитесь!» — обратился Дрезе к Мерцу.

Накануне немецкий журналист Томас Фази также прокомментировал заявление Мерца. Он удивился тому, что ФРГ хочет помочь Украине, которая нанесла урон немецкой энергетической инфраструктуре.