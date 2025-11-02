Герцогиня Сассекская Меган Маркл в костюме бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри и детьми в Санта-Барбаре. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Меган Маркл и принца Гарри, когда они вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет отправились собирать конфеты у соседей по случаю Хэллоуина. Герцогиня Сассекская надела черную футболку, брюки, разноцветные крылья бабочки и солнцезащитные очки. Принц Гарри отказался от костюма, выбрав поло, синие джинсы, коричневые туфли, очки и кепку. По информации журналистов, 6-летний принц Арчи был одет в костюм муравья, а его 4-летняя сестра — в образ светлячка.

28 октября герцоги Сассекские посетили игру «Лос-Анджелес Доджерс» против «Торонто Блю Джейс», которая прошла в Лос-Анджелесе. Супруги сидели в фирменных кепках в первом ряду. Когда их показали на большом экране во время матча, болельщики стали свистеть. Журналисты Daily Mail объяснили, что спортивным фанатам не понравилось то, что принц Гарри и Меган Маркл сидели впереди легенды баскетбола Мэджика Джонсона.

Другие поклонники были удивлены тем, что герцогиня не поддерживает команду «Торонто Блю Джейс», учитывая, что она жила в канадском городе во время съемок сериала «Форс-мажоры».