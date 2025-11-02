Названа причина взрыва в магазине в Мексике

Взрыв в магазине Waldo's в мексиканском городе Эрмосильо штата Сонора мог произойти из-за трансформатора внутри здания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры штата.

Ранее региональные СМИ сообщили, что во время взрыва в торговой точке в Эрмосильо погибли 23 человека, 12 пострадали. Среди погибших — шесть детей.

«На данный момент есть гипотеза, что инцидент произошел случайно, и линия расследования касается трансформатора, который находился внутри магазина», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в городских клиниках находятся 5 человек, остальные от госпитализации отказались.

Власти Мексики направили в город спасательную команду для помощи раненым.

