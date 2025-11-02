Власти одной страны ввели беспрецедентный запрет табака

Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после января 2007 года, став единственной страной, где действует запрет на табакокурение для целого поколения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министерства здравоохранения архипелага.

В ведомстве отметили, что эта мера, инициированная президентом Мохамедом Муиззу в 2025 года и вступившая в силу 1 ноября, защитит здоровье населения и будет способствовать формированию поколения, свободного от табачной зависимости.

Запрет распространяется также на туристов и дополняет действующий запрет на импорт и использование электронных сигарет для всех возрастных групп.

Ранее Евросоюз захотел запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия (вейпы). В частности, электронные сигареты рассматриваются как «дополнительный вариант регулирования». Переговоры по проекту состоятся на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.