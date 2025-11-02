Поляки отказались менять Туска на Сикорского

На фоне все чаще звучащей в политических кругах Польши идеи о замене Дональда Туска на посту премьер-министра главой МИД Радославом Сикорским, большинство граждан республики выступили против такого сценария. Это следует из опроса, проведенного United Surveys для Wirtualna Polska.

Согласно опросу, 44,6% граждан выступили против соответствующей рокировки в правительстве. Из них 24,8% ответили, что скорее против, а 19,8% ответили категорическим неприятием такого развития событий.

В свою очередь 31% респондентов поддержали замену Туска на Сикорского. 10% однозначно поддерживают идею, а 23,1% скорее согласны с ней. Еще 22,3% затруднились ответить или не определились с мнением.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что он практически по всем вопросам расходится во мнениях с новым президентом республики Каролем Навроцким.