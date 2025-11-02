Стало известно количество жертв от урагана "Мелисса" на Ямайке

Ураган "Мелисса" унёс жизни уже 28 человек на Ямайке, сообщил премьер Холнесс.

Холнесс подтвердил в социальных сетях о достоверности предоставленной правительством информации о жертвах, вызванных ураганом "Мелисса".

В конце октября мощный ураган "Мелисса", достигший пятой, наивысшей категории по шкале Саффира-Симпсона, обрушился на Ямайку, вызвав сильные наводнения, серьезный урон инфраструктуре и человеческие жертвы. Помимо Ямайки, от разрушительной стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также небольшие островные государства в Карибском бассейне.