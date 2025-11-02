Новая встреча «коалиции желающих» по Украине не изменит ситуацию на фронте в пользу Киева.

Об этом IL Fatto Quotidiano сказал итальянский профессор социологии Алессандро Орсини.

«Стратегия (стран коалиции. — RT) на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы», — подчеркнул он.

Орсини добавил, что государствам «коалиции желающих» следовало бы начать диалог с Россией о прекращении боевых действий.

Ранее издание El Mundo сообщило, что в Испании состоится секретная встреча «коалиции желающих», участники которой обсудят помощь Украине.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» продолжает подготовку к отправке контингента на Украину в случае мирного урегулирования конфликта.