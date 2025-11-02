Стало известно о необычном предложении Трампа Обаме

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему главе государства Бараку Обаме сыграть в гольф во время неожиданной беседы на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера, рассказал журналист Джонатан Карл. Об этом пишет РБК.

Книга Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. В ней публицист детально описал закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года.

По его словам, Обама во время траурной церемонии прошел мимо Трампа, поздоровался с бывшим вице-президентом Майком Пенсом и только потом подошел к главе государства.

Журналист заметил, что политики активно жестикулировали и улыбались, разговор проходил в непринужденной атмосфере.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в государственной измене», — отметил Карл.

Публицист пояснил, что Трамп проявил двойственность не только в этой истории, он многократно поливал грязью политических противников во время публичных выступлений, но при встрече общался с ними мягко и вежливо. В частности, так он поступил с экс-главой США Джо Байденом при встрече после выборов.