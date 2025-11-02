В Раде раскрыли, сколько времени потребуется Украине на погашение госдолга

Госдолг Украины с 2022 года вырос в три раза, сейчас он составляет 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов).

На его погашение потребуется 35 лет, сообщили в партии «Европейская солидарность» в Верховной раде.

«Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов). Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года. Для полного погашения уже имеющегося государственного долга по действующим соглашениям понадобится 35 лет», — говорится в telegram-канале партии.

На обслуживание этого долга за этот срок из госбюджета будет потрачено еще более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов. Отмечается, что госдолг продолжит стремительно расти. Так, к концу 2026-го сумма может достигнуть 11 триллионов гривен — это предусмотрено в проекте бюджета на следующий год.

Рост государственного долга Украины связан с масштабными военными расходами и финансовой поддержкой, необходимыми для продолжения конфликта с Россией. По оценкам журнала Economist, Украине потребуется около 389 миллиардов долларов на финансирование обороны, бюджета и восстановления страны в период с 2026 по 2029 годы, при этом основная часть помощи должна поступить из Европейского союза, который с начала конфликта в 2022 году уже выделил Киеву почти 180 миллиардов евро.