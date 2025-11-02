Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в высмеивании принца Эндрю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30 октября Меган Маркл опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала в черном платье с широкой улыбкой. Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что снимок был размещен после того, как Букингемский дворец сообщил, что Карл III лишил принца Эндрю титулов. Поклонники королевской семьи посчитали, что таким образом жена принца Гарри высмеяла младшего брата короля Великобритании.

Вскоре герцогиня Сассекская удалила публикацию.

На днях стало известно, что принца Эндрю лишили титулов и почестей, а также выселили из королевской резиденции. Кроме того, Карл III направил брату официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже газета The Guardian написала, что Карл III собирается выплатить своему опальному брату Эндрю крупную сумму денег для переезда из его резиденции, а затем будет выплачивать ему ежегодное «пособие» из личных средств.