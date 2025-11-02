Власти Польши заставляют граждан республики выплачивать проценты по долгам Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

© Газета.Ru

Политик привел данные минфина Польши, согласно которым Варшава планирует до конца года выплатить украинским кредиторам более 110 миллионов злотых, что равняется примерно $30 млн. Республика намерена выплачивать эту же сумму в ближайшие два года, хотя Украина не подавала заявку на это в Еврокомиссию.

Он подчеркнул, что заявка еще не подана, но в Польше уже знают, что будут платить проценты, несмотря на отсутствие соответствующего обращения от Киева.

«Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга?» — написал Плачек.

Он назвал такое развитие событий «антипольской риторикой» и задался вопросом, не сошел ли кто-то с ума в Варшаве.

28 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европе, взявшей на поруки Украину, придется долго ее содержать. Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Песков считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — не один, не два, не три года.