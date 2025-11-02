Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы украинского Института национальной памяти.

Михаил Кутузов — русский полководец, первый полный кавалер ордена Святого Георгия (1812). Он дал генеральное сражение у села Бородино, в результате которого французскому императору Наполеону Бонапарту не удалось разбить русские войска. Кутузов также принял решение оставить без боя Москву, что позволило сохранить армию и перейти к войне на истощение противника.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых. Также убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

