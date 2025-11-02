Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF заявила, что Россия имеет право защищать себя и обеспечивать свою безопасность.

© RT на русском

По её словам, Россия начала спецоперацию, потому что не хотела, чтобы на её границе были солдаты и ракеты НАТО.

Также политик подчеркнула, что Москва много раз предупреждала западные страны о последствиях втягивания Украины в альянс, однако обеспокоенность России была полностью проигнорирована.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что конфликт с Россией стал бы концом для Германии.