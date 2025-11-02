После начала специальной военной операции на Украине и последовавшей за этим беспрецедентной волны западных санкций Россия оказалась исключена из большинства значимых международных культурных и спортивных мероприятий. Об этом пишет американская CNBC (статью перевели ИноСМИ). Ответом Москвы стало активное создание собственного «параллельного мира» — альтернативной экосистемы событий, призванной не только компенсировать изоляцию, но и предложить новую платформу для сотрудничества странам, не присоединившимся к западному курсу. Этот стратегический ход, по мнению аналитиков, продиктован не только необходимостью, но и стремлением к возрождению элементов советского прошлого в новом, многополярном формате.

Исключение России из таких знаковых событий, как Олимпийские игры и конкурс песни «Евровидение», стало мощным стимулом для поиска новых путей. Как отмечают эксперты, большинство россиян восприняли эти ограничения как несправедливые, что создало благодатную почву для внутренней поддержки политики импортозамещения в сфере спорта и культуры. Хотя инициативы Кремля часто воспринимаются на Западе как суррогат, внутри страны они подаются как акт суверенитета и возрождения традиций. Политологи указывают, что для старшего поколения такие проекты, как возрожденный конкурс «Интервидение», вызывают ностальгию по советской эпохе, о которой президент Владимир Путин часто говорит с теплотой.

Одним из самых ярких и успешных примеров этой стратегии стало проведение в сентябре 2025 года музыкального конкурса «Интервидение», советского аналога «Евровидения». Несмотря на критику и обвинения в пропагандистской подоплеке, в мероприятии приняли участие артисты из 23 стран, а победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Этот результат наглядно демонстрирует, что Россия сумела создать работающую площадку для культурного обмена, альтернативную западным институтам. По словам опрошенного CNBC эксперта, подобные мероприятия задумывались как параллельные структуры, позволяющие России реализовывать свои международные инициативы в рамках концепции многополярного мира, который, по мнению Кремля, приходит на смену западной гегемонии.

Однако не все проекты оказались столь же успешными. Амбициозный план по проведению «Всемирных игр дружбы» как альтернативы Олимпиаде столкнулся с серьезными трудностями. После резкой критики со стороны Международного олимпийского комитета, назвавшего эту инициативу «циничной попыткой политизировать спорт», игры были перенесены на неопределенный срок. Этот эпизод показал объективный потолок российской soft power и сложности создания глобальных спортивных событий в условиях противостояния с маститыми международными институтами.

Несмотря на активное строительство параллельной реальности, аналитики сходятся во мнении, что Россия в долгосрочной перспективе не отказывается от диалога с Западом. Как отмечает опрощенный CNBC эксперт, участие в престижных международных событиях, таких как чемпионат мира по футболу 2018 года, всегда имело огромное значение для национального самовосприятия и престижа страны. По прогнозам эксперта, при первой же возможности Россия неизбежно вернется к полноценному взаимодействию на глобальной арене. Таким образом, текущая политика создания альтернативных мероприятий является не столько заменой, сколько стратегическим маневром, позволяющим Москве сохранить лицо и влияние в период вынужденной изоляции, одновременно укрепляя связи с Глобальным Югом, резюмирует CNBC.