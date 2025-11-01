Каллас двулично назвала свободу прессы основой Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала свободу прессы и плюрализм СМИ основой Евросоюза. Ее обращение доступно на сайте альянса.

Согласно сообщению Каллас, в основе усилий Евросоюза по укреплению демократии и верховенству закона лежит именно свобода СМИ. Кроме того, в сообщении также подчеркивается, что журналисты считаются гражданскими лицами в любом конфликте, а нападения на них должны быть расследованы незамедлительно.

«Свободная пресса — это сердце демократии. Общество зависит от журналистов, которые разоблачают несправедливость и привлекают власть имущих к ответственности. Однако по всему миру журналистов продолжают убивать, пытать, преследовать, задерживать и вынуждать к изгнанию. Международная федерация журналистов сообщила, насколько пагубным было стремление к истине во многих частях мира в 2025 году. Международное гуманитарное право однозначно гласит: журналисты — гражданские лица и должны быть защищены в любое время. Каждое нападение на них должно расследоваться незамедлительно, независимо и эффективно. Все виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказано в сообщении Каллас.

