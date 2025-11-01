В Венесуэле совершил посадку второй Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в столице Венесуэлы, что стало вторым подобным рейсом за последние дни, пишет The Washington Post.

По данным издания, борт принадлежит компании Aviacon Zitotrans, находящейся под санкциями США, Канады и Украины за связи с военными структурами России.

Журналисты заметили, что прибытие Ил-76 может рассматриваться как шаг, направленный на расширение военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой.

Очевидцы рассказали, что в аэропорту пассажиров прибывшего судна «встречали с гармонью и караваем».

Вместе с тем, официальных сообщений от Минобороны РФ об отправке грузов военного назначения в Венесуэлу пока не было.

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец отметил, что широкомасштабная наземная операция со стороны США маловероятна, поскольку Вашингтону просто не хватит военных сил для проведения наземной операции.

По его мнению, численное превосходство армии Венесуэлы (130 тыс. человек) над американскими войсками (10 тыс.), дислоцированными в регионе, делает наземную операцию нецелесообразной.

«Я не верю в возможность широкомасштабной наземной операции. Если Вашингтон решится на военное вмешательство, то это будут, скорее всего, ограниченные воздушные удары с моря и с территории США», — пояснил исследователь.

Ранее политолог Вадим Авва сообщил, что прибывший в Каракас самолет Ил-76ТД мог доставить в Каракас оборудование для систем противовоздушной обороны.