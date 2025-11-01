Россия не станет отдавать свои новые территории в рамках решения конфликта на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Никаких переговоров (о российских территориях. — RT) не будет. Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил, что Россия на голову выше своих противников и вправе устанавливать условия.

Ранее Bloomberg писал, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф подталкивал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки.

Газета The New York Times также сообщала, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с Зеленским рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради мира.