Посол США прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Ливаном

Американский посол прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на форуме «Манамский диалог» посол США в Анкаре Томас Баррак получил вопрос о том, как будет действовать Белый дом при обострении конфликта между Израилем и Ливаном. По его словам, США не планируют вмешиваться в такой конфликт. Он также добавил, что президент страны Дональд Трамп «твердо настроен не вводить войска» и не хочет вмешиваться региональные конфликты.

«Что сделают США, если Израиль усилит агрессию в отношении Ливана? Я не могу ответить на этот вопрос. Никто не может ответить на него... Но я могу сказать вам, что президент твердо настроен не вводить войска. Мы не будем вмешиваться в региональные конфликты. Мы вмешались в конфликт между Израилем и Ираном. У нас есть явный враг. Мы неоднократно заявляли, что регион должен сам решать свои проблемы. И мы будем так поступать. Мы будем там, чтобы поддерживать наших союзников», — заявил он.

Ранее Израиль ликвидировал на юге Ливана террориста из спецназа «Хезболлах».