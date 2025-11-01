В ФРГ назвали причину, по которой Запад не хочет пускать туристов в Россию
Страны Запада не желают отпускать своих граждан в Россию, так как опасаются, что люди увидят, как действительно живут россияне, рассказала обозреватель Андреа-Ивонне Мюллер в статье для Berliner Zeitung.
Журналистка заметила, что объездила полмира, побывала почти на всех континентах и во многих странах. Она добавила, что после распада СССР путешествовала по России, видела Москву и Ленинград.
По ее словам, теперь с этими поездками покончено, потому что новый 20-й пакет санкций США и Европейского союза против РФ запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию.
Обозреватель уточнила, что ранее поездки в РФ также были затруднены, путешественникам приходилось добираться окольными путями, через Турцию или другие страны.
«Сегодня я, по-видимому, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — отметила Мюллер.
Автор статьи разъяснила, что немецкие политики «говорят о России как о враге», чем разжигают ненависть и подкрепляют ложь о стране.
Мюллер констатировала, что ситуация причиняет ей глубокую боль в силу ряда обстоятельств.