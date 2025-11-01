Страны Запада не желают отпускать своих граждан в Россию, так как опасаются, что люди увидят, как действительно живут россияне, рассказала обозреватель Андреа-Ивонне Мюллер в статье для Berliner Zeitung.

Журналистка заметила, что объездила полмира, побывала почти на всех континентах и во многих странах. Она добавила, что после распада СССР путешествовала по России, видела Москву и Ленинград.

По ее словам, теперь с этими поездками покончено, потому что новый 20-й пакет санкций США и Европейского союза против РФ запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию.

Обозреватель уточнила, что ранее поездки в РФ также были затруднены, путешественникам приходилось добираться окольными путями, через Турцию или другие страны.

«Сегодня я, по-видимому, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них, — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — отметила Мюллер.

Автор статьи разъяснила, что немецкие политики «говорят о России как о враге», чем разжигают ненависть и подкрепляют ложь о стране.

Мюллер констатировала, что ситуация причиняет ей глубокую боль в силу ряда обстоятельств.