Троих из пяти подозреваемых в ограблении Лувра в Париже освободили

Трое из пяти задержанных в среду по подозрению в ограблении парижского Лувра были освобождены из-под стражи.

Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

«Двум из пяти задержанных... были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу», - по данным Франс Пресс.

Одновременно задержали пять подозреваемых в Париже и пригородах столицы, рассказала прокурор Лор Бекко. Ранее были задержаны другие два подозреваемых, которые частично признали вину. Им были предъявлены обвинения.

Как сообщают СМИ, женщину 38 лет обвинили в соучастии в организованном ограблении и преступном сговоре. Она заключена под стражу по решению судьи.

Напомним, 19 октября люди в масках ограбили Лувр в Париже. Грабители украли драгоценности времен Наполеона и скрылись. Затем они попытались продать их через даркнет. Спустя пять дней после ограбления представитель грабителей связался с израильской фирмой через официальный сайт. Он поинтересовался, готова ли компания стать посредником для переговоров в даркнете о покупке украденных произведений искусства. Израильская фирма сразу обратилась к властям Франции.

Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заявил, что похитители драгоценностей из Лувра имели не только четкий план кражи, но и реализации. По его мнению, украденное может выкупить меценат.