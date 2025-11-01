В Нови-Саде около 39 тыс. человек собрались на демонстрацию

Порядка 39 тыс. человек собрались в сербском городе Нови-Сад на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии на железнодорожном вокзале, где год назад в результате обрушения навеса погибли 16 граждан. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Сербии.

Как уточнили в ведомстве, в пиковый момент проведения акции, с 11:52 до 12:08 по местному времени (с 13:52 до 14:08 мск), было зафиксировано около 39 тыс. участников, прибывших из разных районов страны. После этого граждане начали расходиться, а часть собравшихся переместилась на набережную.

МВД отметило, что в ходе мероприятия инцидентов и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

"Министерство внутренних дел в соответствии с законом предпринимает меры и действия в рамках своей компетенции для обеспечения безопасности всех граждан и охраны имущества", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

1 ноября в Сербии проводится День траура в память о 16 погибших на вокзале в Нови-Саде, государственные флаги приспущены, телевидение и радиостанции изменили сетку вещания, а учреждения культуры изменили свои программы. Президент Сербии Александар Вучич призвал граждан сохранять достоинство и единство. Он принял участие в поминальной службе в храме Святого Саввы в Белграде, подчеркнув, что этот день должен объединить страну в скорби "без тяжелых слов и разногласий".

После катастрофы в 2024 году в Сербии продолжаются акции протеста, участники которых возлагают ответственность за случившееся на власти и требуют досрочных парламентских выборов.