Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главу внешнеполитической службы Евросоюза Каю Каллас «сумасшедшей». Об этом он написал в соцсети X.

В ответ на новость о том, что Каллас призвала Францию увеличить темпы производства оружия, Филиппо оставил критический комментарий. В нем он заявил, что Каллас хочет втянуть его страну в конфликт с Россией, а также призвал к выходу Франции из Евросоюза.

«И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!», — написал он.

Ранее Кая Каллас заявил, что Китай не будет содействовать окончанию ситуации на Украине, поскольку ему выгодно продолжение конфликта.