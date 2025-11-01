"Она в теплых странах": Протасевич бросил россиянку, сидевшую из-за него в тюрьме

Роман Протасевич, чье недавнее признание в работе на белорусскую разведку шокировало многих, заявил, что полностью прекратил общение с россиянкой Софьей Сапегой, которая была арестована вместе с ним и отсидела в тюрьме.

© Московский Комсомолец

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Ничего, никаких контактов не было. Я это, в принципе, раньше публично говорил. Я знаю, что у нее все хорошо, она живет где-то за рубежом, и все на этом. Насколько я слышал, она где-то в теплых странах», — холодно прокомментировал Протасевич.

Напомним, как мы сообщали ранее, сначала президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусских спецслужб. Затем сам Протасевич подтвердил это. Таким образом, становится очевидно, что россиянка Софья Сапега оказалась втянута в шпионскую игру, которая закончилась для нее реальным тюремным сроком и, как теперь выясняется, вынужденной эмиграцией.

История началась 23 мая 2021 года, когда самолет Ryanair экстренно сел в Минске, после чего с борта сняли Протасевича, который считался сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Телеграм-канала Nexta, и его спутницу. Сапега была приговорена к шести годам колонии, а Протасевич к восьми. Летом 2023 года обоих помиловали, и россиянку передали делегации Приморского края.