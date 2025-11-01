СМИ: новый политический скандал ставит Украину в слабое положение
Арест бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого ставит власти Украины в слабое положение — так считают авторы немецкого издания Berliner Zeitung.
Согласно сообщению издания, разгоревшийся после ареста скандал подрывает репутацию Киева в глаза международного сообщества. Кроме того, скандал произошел в наименее подходящий для Украины момент, когда Киев призывает Брюссель помочь в преодолении энергокризиса.
«В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный автогол для Киева», — сообщает издание.
Помимо этого, источник также указывает, что арест Кудрицкого подтверждает обвинения в политических преследованиях в адрес Зеленского.
«За юридическим фасадом в Киеве, по всей видимости, бушует политическая борьба за власть», — сказано в статье.
Ранее на Украине был арестован Владимир Кудрицкий.