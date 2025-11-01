Путин предъявил козырь, который заставит Трампа сдать игру

Президент России Владимир Путин сделал свой ход в большой геополитической игре, выложив на стол главный козырь, который должен заставить американского лидера Дональда Трампа сесть за стол переговоров и принять условия Москвы. Как пишет The New York Times, недавние испытания Россией ракеты "Буревестник" — это продуманный ответ на срыв саммита в Будапеште и американские санкции, призванный превратить переговоры «из варианта в необходимость».

Издание отмечает, что Кремль вернулся к проверенной тактике времен холодной войны, когда именно военная мощь была главным аргументом в диалоге с экономически более сильным противником.

«Они пытаются сказать, что нельзя просто так вводить против нас санкции, как вам вздумается. Мы — крупная держава, и вам необходимо вести переговоры», — приводит газета слова эксперта Андраша Раца.

По его мнению, как и во времена СССР, сегодня именно уникальные вооружения являются для Москвы главным рычагом давления, чтобы втянуть Вашингтон в «пакетную сделку» на своих условиях.

Демонстрация испытаний «Буревестника» и «Посейдона», как отмечает NYT, призвана показать, что попытки изолировать Россию обречены на провал. Реакция Трампа показала, что ход был замечен: он написал в соцсетях, что США возобновят испытания «на равных условиях», принимая брошенный вызов и поднимая ставки в этой опасной игре.