Стало известно, как быстро войска НАТО прибудут во Львов в случае нового конфликта

Власти западных стран обещают Украине всемерную поддержку в случае, если после подписания мирного соглашения начнется новый конфликт. Вместе с тем, потребуются недели, чтобы военная техника дошла от Лиссабона до Львова, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Собеседник портала заметил, что транспортировка техники — это «чрезвычайно сложная логистическая операция», поскольку боевые машины не идут своим ходом, а перевозятся на платформах и тяжелых грузовиках по морским и сухопутным маршрутам.

По его словам, для переброски танков через континент военным потребуется получить дипломатические разрешения в каждой стране, которую пересекает техника.

Таким образом, перемещения войск будут происходить в зависимости от уже установившихся отношений между вооруженными силами разных стран и скорости выдачи разрешений на транзит, пояснил источник. Он добавил, что обработка документов может длиться очень долго.

В частности, отметил собеседник портала, одна из стран ЕС потребовала для выдачи разрешения на трансграничное перемещение уведомить ее о мероприятиях за 45 дней.

Младший научный сотрудник Колледжа обороны НАТО Янник Хартманн уточнил, что дополнительно задержать перемещение войск могут проверки безопасности.