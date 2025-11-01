Во Франции высмеяли угрозы Бельгии в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли угрозу главы Минобороны Бельгии Тео Франкена в адрес России. Свои комментарии они оставили под статьей с высказыванием политика.
Ранее Франкен заявил, что, если Россия нападет на страны НАТО, то альянс «сотрет Москву с карты мира». Позже глава Минобороны Бельгии попытался оправдать свои слова тем, что они лишь отражали принцип «ответного удара», закрепленный в пятой статье Устава НАТО, а не были призывом к агрессии.
«Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски», — написал один из читателей Le Figaro.
Другой пользователь сравнил заявление Франкена со словами бывшего министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в 2022 году о том, что Запад отбросил Россию в Средневековье, хотя в действительности это было не так.
«Понятия не имею, каким образом он собрался воплощать в жизнь свои заявления! Я и не знал, что у бельгийцев есть атомное оружие», — написал еще один читатель газеты.
Пользователь с ником charly bravo 58 считает, что в качестве оружия Бельгия будет использовать цикорий.
«Бельгия, угрожающая России. Теперь-то я уж точно все на этом свете повидал», — заключил еще один читатель Le Figaro.