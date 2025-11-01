Трамп отправился играть в гольф за $3,4 млн

Президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб, сообщает пресс-пул Белого дома.

«В пятницу президент Дональд Трамп отметил первый полный месяц продолжающейся приостановки работы правительства, обвинив во всем демократов и отправившись в поездку во Флориду на гольф стоимостью 3,4 миллиона долларов», — пишет The Huffpost.

Издание добавляет, что теперь общая сумма, потраченная налогоплательщиками на гольф Трампа после его переизбрания на пост главы государства, составила $60,7 млн.

Глава государства прибыл во Флориду днем ранее. 31 октября в его частной резиденции Мар-а-Лаго прошла костюмированная вечеринка в честь кануна дня Всех Святых.

В конце октября новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подарила Трампу, который приехал в Токио в рамках рабочего визита, клюшку «паттер» бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ. Еще одним подарком стала сумка для гольфа, на которой расписался знаменитый японский гольфист Хидэки Мацуяма.