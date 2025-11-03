Трамп утверждает, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что дни лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на посту президента страны сочтены.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
Ранее в The Washington Post писали, что венесуэльский лидер на фоне давления США обратился за военной помощью к России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сообщил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, и Кремль заинтересован в мирном разрешении противостояния Каракаса с Вашингтоном.