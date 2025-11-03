Трамп утверждает, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что дни лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на посту президента страны сочтены.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я бы сказал, да. Думаю, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в The Washington Post писали, что венесуэльский лидер на фоне давления США обратился за военной помощью к России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сообщил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, и Кремль заинтересован в мирном разрешении противостояния Каракаса с Вашингтоном.