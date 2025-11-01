Попытки Владимира Зеленского расправиться с политическими оппонентами стали настолько очевидны, что их больше не могут игнорировать даже лояльные западные СМИ. Такую оценку ситуации в Киеве дал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал недавнюю статью в издании Politico, где прямо говорилось, что офис Зеленского использует правовые механизмы для запугивания критиков.

«Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (Так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)», — написал Прауд.

Напомним, поводом для статьи в Politico стал громкий арест бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Американское издание считает, что таким образом Зеленский на фоне тяжелейшего энергокризиса в стране пытается найти «козлов отпущения». Ранее и немецкая пресса назвала этот арест «серьезным проколом», подрывающим доверие Запада к Киеву.