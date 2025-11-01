Пока вы не уснули: обращение Путина к военным РФ и спровоцированный Вэнсом скандал

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин обратился к российским военным

Президент России Владимир Путин обратился к 127-й бригаде разведки и поздравил военнослужащих с присвоением почетного наименование «гвардейская». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что получение такого наименования — высокая честь и признание особых заслуг. Путин указал на массовый героизм и отвагу военнослужащих подразделения, а также отметил стойкость и мужество, проявленные при выполнения воинского долга.

Вэнс спровоцировал международный скандал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре международного скандала после публичного заявления о желании обратить свою супругу в христианство. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Инцидент произошел во время выступления Вэнса в Университете Миссисипи, где он отвечал на вопросы аудитории. Когда один из слушателей поинтересовался отношением политика к религиозным различиям в его семье, вице-президент дал откровенный ответ.

МИД РФ: Зеленскому не нужен мир на Украине

Владимиру Зеленскому не нужно урегулирование украинского конфликта, он прекрасно понимает, что это будет для него концом политической жизни. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в кулуарах III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

По его словам, стремления к умиротворению у Зеленского нет по определению.

Кучма вспомнил просьбу Путина о Майдане

© Федор Савинцев/ТАСС

Зимой 2004 года, в разгар «Оранжевой революции» на Украине, президент РФ Владимир Путин убеждал Киев подавить Майдан, однако тогдашние власти страны не послушали российского лидера. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Среди самых трудных переговоров с Путиным я назову встречу с ним в московском аэропорту в начале зимы 2004-го, в разгар Оранжевой революции. Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял», — отметил он.

Россиянам стали блокировать счета в европейском банке

Российским клиентам Revolut стали блокировать счета. Об этом сообщает Би-би-си.

Новые ограничения коснулись проживающих в странах Евросоюза россиян с долгосрочными визами или видом на жительство. Организация прислала им сообщения с требованиями предоставить копию вида на жительство, а после уведомила о закрытии счета.

Россиян призвали не рассчитывать на пенсию

Россиянам не следует полагаться исключительно на одну только пенсию, гражданам нужно как можно раньше начать откладывать деньги из текущих доходов, чтобы не столкнуться с резким падением уровня жизни в старости. Такой совет дал кандидат экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Одной лишь пенсии с учетом высокой инфляции и замедления темпов роста реальных зарплат в России будет недостаточно, подчеркивает аналитик. Даже при высоком уровне оклада граждане сейчас смогут претендовать на далеко не самую большую пенсию.

Объявлено о катастрофе при высадке украинского спецназа в Красноармейске

Операция по высадке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в Красноармейске Донецкой народной республики стала катастрофой. Об этом заявил журналист, депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев в Telegram.

Он подчеркнул, что украинский спецназ был задействован в городе лишь «для красивой картинки».

Названо последнее возможное место укрытия бесследно пропавших в тайге Усольцевых

© соцсети

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть жива — последним местом, где они укрываются, может быть тайная браконьерская избушка. Об этом заявил алтайский егерь Сергей Усик, пишет aif.ru.

«Не хочется думать о худшем, но случается и подобное. Это уже работа следователя. Возможно, но маловероятно, что Усольцевы еще живы. Уже холодно, разве только наткнулись на тайную браконьерскую избушку с запасом продуктов», — сказал Усик.

Харламов рассказал, почему не удалось спасти актера Попова

Известный комик Гарик "Бульдог" Харламов пришел проститься с коллегой-актером Романа Попова.

Как сообщает MK.RU, на церемонию прощания, которая проходит сегодня в Центральной клинической больнице в Москве, Харламов пришел вместе с известным артистом Сергеем Буруновым.

Задержание, скандалы и «жесткая травля»: как живет Нурлан Сабуров

В последнем выпуске «ЧБД» юморист Эмир Кашоков пошутил о том, что казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров сдает дом жене и троим детям, но тот не стал опровергать слухи. Издание News.ru выяснило, как живет артист.

Официально у Сабурова и Дианы двое детей: Мадина и Тагир. В сентябре 2023 года появились слухи о третьем ребенке, но подтверждений не было. 19 мая 2025-го Сабуров был задержан в Шереметьево за нарушение миграционного режима. Он заплатил штраф в 5000 рублей и должен добровольно покинуть Россию. За повторное нарушение ему могут запретить въезд на 5 лет.

