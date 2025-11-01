Что произошло в мире сегодня: извинения премьера Канады и правда от Маска

Премьер-министр Канады принес извинения американскому лидеру, а предприниматель Илон Маск рассказал правду о просьбе администрации экс-президента Джо Байдена. Что произошло в мире на 1 ноября — в материале «Рамблера».

Извинения премьера Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что принес извинения президенту США Дональду Трампу в связи с рекламной кампанией, направленной против американских тарифов. Об этом сообщает aif.ru.

Ранее Трамп ввел дополнительные 10-процентные пошлины на канадские товары в ответ на «недостоверную рекламу», искажающую высказывания бывшего президента Рональда Рейгана о тарифах. Карни на пресс-конференции на полях саммита АТЭС признался, что принес извинения за нее.

Грузия отказалась от участия в заседаниях «Евронеста»

Парламент Грузии принял решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест». Как сообщает «Известия», об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Он отметил, что решение приняли из-за несправедливого отношения к республике. По словам Папуашвили, на очередном заседании «Евронеста», которое проходило в Ереване, был принят ряд резолюций, в том числе о якобы имевшей место фальсификации парламентских выборов в Грузии в 2024 году.

Латвия запретила нерегулярные автобусные рейсы в Россию

С 1 ноября Латвия запретила нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Как сообщает «РГ», об этом заявила пресс-служба министерства транспорта страны.

Запрет будет действовать год — до 31 октября 2026 года. Он распространяется на все компании, вне зависимости от страны регистрации. Движение запрещено через пограничные пункты «Патарниеки», «Гребнево» и «Терехово».

Байден запретил спасать астронавтов

Администрация экс-президента США Джо Байдена запретила предпринимать какие-либо действия по возвращению на Землю застрявших на МКС астронавтов. Об этом рассказал основатель SpaceX Илон Маск на подкасте комика Джо Рогана.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал Маск.

Ведущий продолжил, что администрация Байдена могла опасаться, что это будет расценено как «проявление нежелательного политического поведения». В ответ Маск подчеркнул, что ему не поступало инструкций, но они «дали понять», что не заинтересованы в спасении.

Петиция об осуждении преступлений ВСУ

На международном форуме «Мерикурий-2025» в Мариуполе приняли петицию к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты на территории РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила журналистам руководитель представительства МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

Согласно тексту, петицию поддержали не только участники форума из России, но и из 20 зарубежных стран, в том числе Китая, Швеции, Ирана, Венгрии, Монголии, Армении, Армении, Белоруссии и других.

Мадуро потребовал помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обращался за военной помощью к России, Китаю и Ирану на фоне угроз США нанести удары по стране. Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, венесуэльский лидер запросил поставки ракет, радаров и модернизированных самолетов.