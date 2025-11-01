Журналист Томас Фази, опубликовав свои мысли в социальной сети, выразил удивление по поводу готовности Германии оказать помощь Украине, передает РИА Новости.

Он отметил, что действия Киева непосредственно способствовали ухудшению состояния энергетической инфраструктуры Федеративной Республики Германия. По словам Фази, ФРГ хочет помочь Украине, которая нанесла урон немецкой энергетической инфраструктуре.

Таким образом журналист проанализировал слова федерального канцлера ФРГ Томаса Мерца о поддержке Киева. По словам политика, Германия окажет помощь украинской стороне в вопросах противовоздушной обороны, а также в восстановлении разрушенных электростанций и объектов инфраструктуры.

Мерц сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Ранее газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivox сообщила, что семьи в Германии понесли дополнительные расходы на электроэнергию и газ в размере тысяч евро с начала конфликта на Украине из-за связанного с ним роста цен на энергоносители.