Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал польского коллегу Дональда Туска поджигателем войны в Европе.

«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, однако его военная политика терпит неудачу: у Украины заканчиваются европейские деньги, а польский народ устал от войны. Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя», — написал он на своей странице в соцсети X.

Орбан выступил сразу против всех сторонников Украины

По словам Орбана, Туск, пытаясь отвлечься от своих внутренних проблем, преследует своих политических оппонентов и критикует мирную позицию Венгрии.

Ранее Туск выразил мнение, что Орбан очарован Москвой.