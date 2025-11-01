Орбан обвинил премьера Польши в разжигании войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его польский коллега Дональд Туск через свою политику способствует эскалации конфликта в европейском регионе, в частности через Украину. Об этом он написал в социальной сети X.

«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны», — заявил политик.

По мнению Орбана, действия Туска привели к тому, что Польша превратилась в «вассала Брюсселя» и уже не сможет изменить свой курс. При этом венгерский премьер подчеркнул, что Венгрия продолжит придерживаться собственного пути, ориентированного на мир.

Ранее Туск заявил, что Орбан «очарован» Москвой.

«В последнее время Орбан, кажется, очарован Москвой и теперь считает, что лучше построить модель государства, в некоторой степени, по образцу России», — заявил премьер Польши.

До этого, 22 октября, глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выведут из строя нефтепровод «Дружба». Дипломат добавил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».