В правительстве Германии разгорелся новый скандал

В правительстве Германии разгорается конфликт между министерством внутренних дел и министерством иностранных дел из-за планов по возобновлению депортаций сирийцев на родину. Об этом сообщает deutschlandfunk.de.

Как отмечается, МВД требует выполнения коалиционного соглашения, которое предусматривает, что депортация в Сирию «должна начинаться с преступников». Министр иностранных дел Йоханн Вадефул недавно посетил один из разрушенных пригородов Дамаска. Он отметил, что разрушения, которые он увидел, являются беспрецедентными. Вадефул подчеркнул, что в нынешних условиях возвращение сирийских беженцев возможно лишь в крайне ограниченных ситуациях, поскольку большая часть инфраструктуры государства уничтожена.

В Министерстве внутренних дел считают, что можно создать условия для возвращения беженцев. Представитель ведомства сообщил, что Германия ведет переговоры с Дамаском о достижении соглашения, которое позволит осуществлять депортации.

Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев возобновило рассмотрение заявлений сирийцев, особенно молодых, трудоспособных мужчин, прибывших без семей.