Сигналом для начала мирных переговоров мог бы стать отказ Вашингтона от оказания помощи Киеву. Такое мнение высказал офицер ВВС США в отставке, профессор истории Уильям Астор, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Эксперт считает, что разрушительную войну можно было бы предотвратить, если бы США проявили больше «стратегической эмпатии» и заявили четыре года назад об отказе как принимать Украину в НАТО, так размещать дальнобойное оружие на ее территории.

«Мы до сих пор озабочены Кубой и ее потенциальной угрозой у нашего побережья, но при этом не понимаем, что российский народ с его долгой историей вторжений со стороны разных стран заслуживает право иметь собственные меры безопасности», — констатировал Уильям Астор.

Лавров назвал тех, кто пытается вырвать США из переговоров по Украине

По его мнению, сейчас сигналом для мирных переговоров со стороны США могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием.

«Думаю, это могло бы убедить [президента России Владимира] Путина вернуться за стол переговоров», — уверен офицер ВВС США в отставке.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, но они были прекращены по инициативе украинской стороны, несмотря на достигнутые договоренности.

При этом страны Запада после начала российской спецоперации усилили санкции в отношении России и начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, а также предоставлять разведывательные данные, в том числе и для подготовки ударов по российской территории.