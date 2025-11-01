«Победа над злом»: как Вашингтон попытается «убрать» президента

Президент США Дональд Трамп как никогда близок к началу боевых действий несмотря на то, что любит повторять о своем стремлении заканчивать войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп зашел в тупик в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, а долгожданная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином ничего не изменила в торговой войне. Даже мирное урегулирование в Газе балансирует на грани краха — Израиль едва ли не ежедневно наносит удары, а удерживать власти от большего удается лишь постоянным контролем.

В этих условиях Трампу нужна «маленькая победоносная война», которая будет подана как «победа над злом». Безальтернативным вариантом для этого является Венесуэла, вокруг которой Вашингтон уже два месяца нагнетает ситуацию. У берегов страны сосредоточена большая американская эскадра, а сейчас к ней добавляется и самый крупный авианосец. В объявленную цель в виде борьбы с наркотрафиком и картелями никто не верит, в том числе и потому, что сам Трамп объявил главой наркокартеля президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подняв награду за его голову до 50 млн долларов.

Реальной целью Вашингтона является смена власти в Венесуэле — стране с самыми большими в мире запасами нефти. Однако как Трамп может убрать Мадуро?

Самый радикальный сценарий, а именно полномасштабное наземное военное вторжение, не обсуждается. Для него нужно большее количество войск, чем сейчас имеется у американских войск в регионе.

Мягкий вариант — ракетные удары по инфраструктурным объектам, что будет подано как уничтожение инфраструктуры «наркокартеля». Удары должны, по задумке, дополняться попытками ЦРУ ликвидировать Мадуро: не исключено, что такой приказ уже отдал Трамп. Однако сделать это силами внутренней венесуэльской оппозиции или подкупленных лиц из окружения венесуэльского президента, по всей видимости, не получается.

По этой причине вероятен более жесткий вариант: удары по нефтяной промышленности, базам венесуэльской армии, системе ПВО и центрам принятия решений, включая Мадуро. Попытка убить президента и устроить коллапс управления страной позволит спровоцировать смену власти или капитуляцию его окружения.

Однако, если Трамп решится на этот сценарий, то последствия будут тяжелыми — и для отношений с Трампа с Россией и Китаем, и для репутации США в Латинской Америке. И даже если Штаты смогут убрать Мадуро, то поставить в Каракасе проамериканское правительство не удастся — ни одна страна региона этого не поддержит.

Кроме того, нападение на Венесуэлу ударит и по отношениям Трампа с Путиным, потому что Россия является важнейшим союзником боливарианской республики. Для Китая это станет лишним свидетельством того, что с американцами ни о чем невозможно всерьез договориться, в том числе и по вопросу Тайваня.

Уточняется, что в Москве и Пекине будут иметь все основания воспринять нападение на Венесуэлу как сознательную демонстрацию США в адрес России и Китая. Доказать обратно не выйдет ни Путину, ни Си Цзиньпину. В результате, провокация может иметь более серьезные последствия, чем кажется.