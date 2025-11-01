Отыгрываются на пожилых: как из Латвии выгоняют «нелояльных»

Латвия ужесточает курс в отношении России и своего русскоязычного населения, а война на Украине стала удобным предлогом, чтобы убрать из страны пенсионеров старше 60 лет. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в стране россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов россиян смогли подтвердить владение языком. Остальным был предоставлен двухлетний срок на эту процедуру. В этом году Латвия потребовала от 841 россиянина, не подтвердившего статус постоянного резидента страны, уехать до 13 октября.

Прогуливаясь по улицам Риги или Юрмалы, трудно не думать о том, что находишься в России, так как русский язык звучит «буквально повсюду», в отличие от латышского, отмечают польские журналисты.

При этом, по их данным, притеснения по языковому признаку коснулись в основном пожилых людей, которые после обретения Латвией независимости отказались от получения латвийского паспорта, стали гражданами России и жили в стране на основании вида на жительство.

«Как правило, они не говорят по-латышски и не интересуются латышской культурой. Таких как минимум 1/3 граждан страны. Даже если бы они решили подать заявление на получение латвийского паспорта, у них бы ничего не вышло: чтобы стать гражданином Латвии, нужно отказаться от российского гражданства», - отмечается в статье.

К тому же, по информации издания, старикам очень сложно оплатить языковые курсы, так как их стоимость составляет значительную часть их дохода.

«Я раз в три месяца получаю пенсию 340 евро. Мне из Риги прислали уведомление о том, что я должна заплатить за это 70 евро», - рассказала русскоязычная жительница Латвии.

Напомним, что ранее выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко заявил о том, что русские латвийским чиновникам «стали неугодными», и власти страны хотели бы выгнать всех граждан России и русскоязычных.