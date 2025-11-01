СМИ: спонсирование Киева без активов России станет тяжким бременем для ЕС

Отказ Еврокомиссии (ЕК) от рискованной экспроприации российских активов заставит страны ЕС брать кредиты на дальнейшее спонсирование киевского режима, что станет тяжким финансовым бременем для бюджетов стран ЕС, считает телеканал Euronews.

Телеканал отмечает, что если план экспроприации активов под видом так называемой схемы репарационного кредита "рухнет под давлением Бельгии" на саммите ЕС в декабре, то "деньги придется искать где-то еще".

ЕК может привлечь деньги от имени всех стран сообщества, чтобы выдать новый кредит Украине, что уже делалось в первые годы СВО в рамках программ макрофинансовой помощи, которую Киеву предстоит вернуть, отмечает телеканал, добавляя, что такая "нагрузка на страну во время войны" представляется контрпродуктивной.

Второй описанный телеканалом вариант действий ЕК на практике мало отличается от первого: страны ЕС должны самостоятельно взять кредиты для предоставления Украине безвозмездных выплат. По сути, для стран ЕС это тот же первый вариант, только сразу с констатацией, что Киев не вернет деньги, потому и взять его можно будет по более низким процентным ставкам.

В обоих случаях вся тяжесть финансирования Украины ложится на бюджеты стран ЕС. Учитывая, что уровень задолженности государств еврозоны превышает 90% их ВВП, новые многомиллиардные кредиты в дополнение к уже запланированным займам на повышение военных расходов ЕС несут уже серьезные системные риски для всей Европы. Военные и бюджетные потребности Киева только в 2026-2027 годах оцениваются как минимум в €60 млрд.

Основная часть блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов России находятся на площадке Euroclear в Бельгии, которая справедливо опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".