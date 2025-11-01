Казахстан реконструирует три пункта пропуска на границе с Россией

Власти Казахстана проводят работы по реконструкции трех пунктов пропуска - "Сырым", "Алимбет" и "Косак" - на границе с Россией. Это может увеличить время ожидания для граждан, пересекающих границу, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Какие-либо ограничительные меры на государственной границе не вводились. Вместе с тем в пунктах пропуска "Сырым", "Алимбет" и "Косак" проводятся работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания при пересечении границы. Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно скорректировать маршрут передвижения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечено, что другие пункты пропуска работают в штатном режиме.

Пункты пропуска "Алимбет" и "Сырым" граничат с Оренбургской областью, "Косак" находится на границе с Новосибирской областью.

В июне текущего года национальный оператор по управлению автомобильными дорогами Казахстана "Казавтожол" сообщил, что началась модернизация автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией: "Жана жол" (на границе с Курганской областью), "Алимбет" и "Косак". Реконструкцию и модернизацию пункта пропуска "Сырым" "Казавтожол" начал в августе этого года.