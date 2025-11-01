МИД РФ: Зеленскому не нужен мир на Украине

Владимиру Зеленскому не нужно урегулирование украинского конфликта, он прекрасно понимает, что это будет для него концом политической жизни. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в кулуарах III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

По его словам, стремления к умиротворению у Зеленского нет по определению. "Никакие варианты урегулирования, особенно системного урегулирования, лично Зеленского не интересуют", - добавил он.

"Он прекрасно понимает, что любой вариант урегулирования для него - это конец политической жизни. А более того, за этим уже должна последовать его ответственность за те совершенные преступления, в первую очередь перед гражданским населением Украины, перед своим же народом. То есть он должен будет ответить на самый главный вопрос, он должен будет ответить там, нам он должен будет ответить за нарушение норм международного гуманитарного права и использование запрещенных форм и методов войны, а перед украинским народом он должен будет ответить, как так получилось, что он продал все интересы народа, который делал на него ставку, когда 73% [избирателей] голосовали за него в 2019", - подчеркнул Мирошник.

Европа не сможет помочь Украине

По словам дипломата, Зеленский "очень комфортно существует вместе с его окружением в рамках нынешнего военного положения". "То есть для Зеленского это возможность быть при власти, это возможность быть погруженным по самую макушку в коррупционные схемы, возможность выгребать и пользоваться, скажем, таким вниманием со стороны западного сообщества. Что для такой акцентуированной личности как Зеленский является крайне необходимым", - добавил он.

Абсолютный фейк

Поэтому, продолжил Мирошник, версии о том, что "Зеленский рвется к миру - это абсолютный фейк". "Зеленский пытается использовать какие-то инструментарии типа режим прекращения огня для новой эскалации, для просто более серьезной подготовки к новой эскалации. Поэтому ни Зеленскому, ни его окружению никакой мир не нужен. Было же использование переговорного процесса в минском и нормандском формате, когда использовали возможность перевооружить Киев. Они хотят повторения: остановите войну и все, а дальше мы будем трепаться на любую тему только ради того, чтобы продолжало поступать вооружение, чтобы можно было обучить новых солдат, можно было подготовить какие-то законодательные акты, которые будут принуждать уже молодое поколение Украины идти воевать - то есть использовать время для подготовки военного ресурса", - отметил дипломат и добавил, что ничего другого Зеленский не рассматривает.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.